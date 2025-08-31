Член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков выступил с заявлением, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла двери самому крупному миграционному кризису в истории Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«10 лет тому назад Ангела Меркель, которую не переставали воспевать либеральные СМИ как символ “политической мудрости”, открыла двери к самому крупному миграционному кризису в истории Европы Однако иногда главное объяснение кроется в самой простой версии — в политической глупости», — говорится в его публикации.
Как отметил сенатор, Меркель была «хитрой карьеристкой из бывшей ГДР», от последствий политики которой до сих пор пытается справиться не только Германия, но и другие страны Евросоюза.
Напомним, ранее бывший военный советник Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад заявил, что разрыв диалога с Россией и чрезмерно активная поддержка Украины стали стратегической ошибкой немецких властей.