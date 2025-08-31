Ричмонд
Jerusalem Post: Киев может запретить израильтянам приезжать в Умань

В Киеве возмутились решением Биньямина Нетаньяху «не звонить украинским лидерам в День независимости».

Источник: Аргументы и факты

Власти Киева могут запретить гражданам Израиля приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, пишет The Jerusalem Post.

«В субботу украинские официальные лица предупредили, что гражданам Израиля может быть отказано во въезде в Умань на предстоящие праздничные дни на фоне растущей напряженности в отношениях с Иерусалимом», — сказано в материале.

По данным газеты, в Киеве возмутились решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «не звонить украинским лидерам в День независимости». При этом собеседник издания заявил, что власти Украины «требуют финансовой поддержки и помощи от израильской полиции» в вопросе обеспечения визита паломников.

Отметим, что десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань каждый год. В городе расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Паломничество приурочено к празнованию еврейского нового года. Он пройдет с 22 по 24 сентября в 2025 году.

