Jerusalem Post: Киев может запретить израильтянам приезжать в Умань

Отметим, что десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань каждый год. В городе расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Паломничество приурочено к празнованию еврейского нового года. Он пройдет с 22 по 24 сентября в 2025 году.