31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти предотвратили распад НАТО, приняв решение об увеличении государственных заимствований для оборонных нужд. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте немецкий парламент внес изменения в Конституцию, существенно ослабившие ограничения на государственные заимствования, известные как «долговой тормоз». Этот шаг был оправдан необходимостью увеличения расходов на оборону и инфраструктуру.
По словам Мерца, изменение основного закона и готовность выделить 3,5% от ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на инфраструктурные нужды стали решающими для сохранения НАТО. Он также отметил, что ситуация, требующая внесения поправки, кардинально изменилась, хотя признал существующие проблемы с увеличением долгового бремени страны.
На саммите НАТО, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, союзники согласились к 2035 году ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этой суммы 3,5% предназначены для основных расходов на оборону, а 1,5% могут быть направлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.
Президент России Владимир Путин ранее указывал на то, что НАТО, увеличивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита отметил, что рост оборонных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России.