Канцлер ФРГ: Германия спасла НАТО от распада, увеличив госзаймы на оборону

На саммите НАТО, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, союзники согласились к 2035 году ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этой суммы 3,5% предназначены для основных расходов на оборону, а 1,5% могут быть направлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.