Канцлер ФРГ: Германия спасла НАТО от распада, увеличив госзаймы на оборону

По словам Мерца, изменение основного закона и готовность выделить 3,5% от ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на инфраструктурные нужды стали решающими для сохранения НАТО.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти предотвратили распад НАТО, приняв решение об увеличении государственных заимствований для оборонных нужд. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте немецкий парламент внес изменения в Конституцию, существенно ослабившие ограничения на государственные заимствования, известные как «долговой тормоз». Этот шаг был оправдан необходимостью увеличения расходов на оборону и инфраструктуру.

По словам Мерца, изменение основного закона и готовность выделить 3,5% от ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на инфраструктурные нужды стали решающими для сохранения НАТО. Он также отметил, что ситуация, требующая внесения поправки, кардинально изменилась, хотя признал существующие проблемы с увеличением долгового бремени страны.

На саммите НАТО, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, союзники согласились к 2035 году ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этой суммы 3,5% предназначены для основных расходов на оборону, а 1,5% могут быть направлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на то, что НАТО, увеличивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита отметил, что рост оборонных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России. -0-

