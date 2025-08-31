Украинские СМИ сообщили, что идентифицировать убийцу Андрея Парубия невозможно

Установить личность убийцы бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия оказалось невозможно из-за того, что лицо преступника было полностью скрыто мотоциклетным шлемом. Как сообщают украинские сми, записи с камер видеонаблюдения не позволяют идентифицировать ликвидатора, поскольку его внешность оставалась полностью закрытой на всех доступных материалах.
Согласно информации издания, убийца тщательно спланировал не только нападение, но и пути отхода. Преступник использовал слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения, чтобы скрыться с места преступления.
По предположениям журналистов, в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался во время совершения преступления.
Тщательная подготовка и продуманность действий указывают на профессионализм исполнителя. Отсутствие видимых черт лица на видеозаписях значительно осложняет работу следственных органов.
Расследование продолжается, но на данный момент следствие не имеет визуальных данных для идентификации подозреваемого.
