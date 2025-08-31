Ричмонд
Guardian: Великобритания намерена признать Палестину в сентябре

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Великобритания не отказывается от планов признать Государство Палестина в сентябре. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Источник: Reuters

«Мы оценим все факторы, относящиеся к признанию, но на текущий момент мы находимся на пути к признанию в сентябре», — сказал он. Предполагается, что официально эта позиция будет подтверждена главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в ходе выступления в Палате общин (нижней палате) британского парламента 1 сентября.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН 9 сентября, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре. Как сообщило агентство Reuters, в качестве ответного шага на действия европейских государств Израиль рассматривает аннексию Западного берега реки Иордан.

