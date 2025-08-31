В Иране заявили, что торговля с РФ в нацвалюте может достичь $600−700 млн

«Благодаря подписанному договору и осуществленному нами планированию полагаю, что до конца года (этот год по иранскому календарю заканчивается 20 марта 2026 года — прим. ред.) мы совершим сделки в национальной валюте двух стран на сумму, эквивалентную почти 600−700 миллионам долларов», — заявил собеседник агентства.