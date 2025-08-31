В Иране заявили, что торговля с РФ в нацвалюте может достичь $600−700 млн

Объем торговых сделок между РФ и Ираном в сельском хозяйстве к концу марта 2026 года может достичь суммы, эквивалентной около 600−700 миллионам долларов, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Голам-Реза Нури-Гэзельдже.
«Благодаря подписанному договору и осуществленному нами планированию полагаю, что до конца года (этот год по иранскому календарю заканчивается 20 марта 2026 года — прим. ред.) мы совершим сделки в национальной валюте двух стран на сумму, эквивалентную почти 600−700 миллионам долларов», — заявил собеседник агентства.
Однако Нури-Гэзельдже отметил, что соответствующие цифры он назвал с осторожностью. По его словам, есть вероятность, что объем сделок в нацвалюте достигнет показателя, эквивалентного миллиарду долларов. Это может произойти вследствие запуска нескольких серьезных проектов, над которыми стороны активно работают.
Напомним, Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 17 января 2025 года. Это произошло во время визита иранского лидера в Москву.