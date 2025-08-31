Дмитриев пошутил про якобы изоляцию России, опубликовав фото Путина и глав стран-участников саммита ШОС

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил про якобы изоляцию России на международной арене. Политик опубликовал в личном Telegram-канале фото президента РФ Владимира Путина вместе с другими лидерами стран-участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", — с иронией отметил Дмитриев в подписи к опубликованному снимку.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь в рамках рабочего визита в КНР. Глава государства принял участие в саммите ШОС вместе с другими лидерами стран-участников организации, проведя ряд встреч.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пексов, прием в рамках саммита прошел в традиционно гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают организаторы из Китая.