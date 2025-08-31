Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев пошутил про якобы изоляцию России, опубликовав фото Путина и глав стран-участников саммита ШОС

Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Путина с лидерами стран на саммите ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил про якобы изоляцию России на международной арене. Политик опубликовал в личном Telegram-канале фото президента РФ Владимира Путина вместе с другими лидерами стран-участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", — с иронией отметил Дмитриев в подписи к опубликованному снимку.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь в рамках рабочего визита в КНР. Глава государства принял участие в саммите ШОС вместе с другими лидерами стран-участников организации, проведя ряд встреч.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пексов, прием в рамках саммита прошел в традиционно гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают организаторы из Китая.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше