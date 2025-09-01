Israel Hayom: Израиль намерен поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Как сообщает израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники, в этот раз Бен-Гвир предложит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не ограничиваться лёгкими задержаниями и депортацией, а использовать стратегию сдерживания.