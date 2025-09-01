Ричмонд
Israel Hayom: Израиль намерен поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг, планирующую прорвать израильскую блокаду сектора Газа, в тюрьму для террористов.

Источник: Reuters

Как сообщает израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники, в этот раз Бен-Гвир предложит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не ограничиваться лёгкими задержаниями и депортацией, а использовать стратегию сдерживания.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — указывается в материале.

Заключённые, как ожидается, должны будут содержаться без телевидения и радио, без качественного питания и с длительным содержанием под стражей.

Также предлагается конфисковать суда, на которых «Флотилия свободы» будет идти к сектору Газа, и передать их в пользование израильским правоохранителям.

Ранее сообщалось, что корабли с гуманитарной помощью, на борту одного из которых находится шведская активистка Грета Тунберг, покинули Барселону и отправились прорывать израильскую блокаду сектора Газа.

