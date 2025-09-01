Israel Hayom: Израиль намерен поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Как сообщает израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники, в этот раз Бен-Гвир предложит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не ограничиваться лёгкими задержаниями и депортацией, а использовать стратегию сдерживания.
«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — указывается в материале.
Заключённые, как ожидается, должны будут содержаться без телевидения и радио, без качественного питания и с длительным содержанием под стражей.
Также предлагается конфисковать суда, на которых «Флотилия свободы» будет идти к сектору Газа, и передать их в пользование израильским правоохранителям.
Ранее сообщалось, что корабли с гуманитарной помощью, на борту одного из которых находится шведская активистка Грета Тунберг, покинули Барселону и отправились прорывать израильскую блокаду сектора Газа.