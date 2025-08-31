Во Львове произошла стрельба рядом с местом убийства Андрея Парубия

Это событие произошло всего через день после убийства Парубия, которое потрясло украинское политическое сообщество. Напомним, что бывший спикер парламента и экс-секретарь СНБО был застрелен на улице Львова киллером, который совершил несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Политик скончался до приезда медиков.