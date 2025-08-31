Ричмонд
Во Львове произошла стрельба рядом с местом убийства Андрея Парубия

Во Львове произошел новый инцидент со стрельбой в непосредственной близости от места убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Во Львове произошел новый инцидент со стрельбой в непосредственной близости от места убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как сообщают украинские сми, инцидент произошел на улице Владимира Великого. На место немедленно прибыли правоохранительные органы и медицинские службы.

Это событие произошло всего через день после убийства Парубия, которое потрясло украинское политическое сообщество. Напомним, что бывший спикер парламента и экс-секретарь СНБО был застрелен на улице Львова киллером, который совершил несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Политик скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был Парубий, в убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». Источники «Страны.ua» не исключают внутриполитическую подоплеку преступления.

Владимир Зеленский охарактеризовал убийство как «тщательно подготовленное».

Читайте материал «Украинские СМИ сообщили, что идентифицировать убийцу Андрея Парубия невозможно».

