Фон дер Ляйен: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС в Украине

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат в Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление газете Financial Times главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Президент Трамп заверил нас (в Вашингтоне 18 августа — Прим. БЕЛТА), что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось», — сказала Урсула фон дер Ляйен. -0-
