США поддержали отправку войск на Украину

Евросоюз ведет разработку конкретных планов по отправке военного контингента на Украину после окончания конфликта в рамках обеспечения гарантий безопасности Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает газета Financial Times.
«Европейские столицы работают над “довольно точными планами” потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями США», — отметила она.
Глава ЕК также сообщила, что у европейских лидеров уже есть дорожная карта. По ее словам, документ якобы нашел поддержку Соединенных Штатов.
Фон дер Ляйен добавила, что в планах говорится об отправке в Незалежную десятков тысяч военных из Евросоюза. Причем США не останутся в стороне. С ними уже достигнута договоренность о помощи системами командования, средствами разведки и наблюдения.
Ранее «МК» писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент никто не говорит об отправке наземных войск на Украину, сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня.
