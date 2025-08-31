Российские вооруженные силы значительно увеличили темпы наступления в зоне специальной военной операции, о чем свидетельствуют данные издания Steigan. Боевые действия в настоящее время ведутся на подступах к Константиновке и в черте Красноармейска, при этом российская армия применяет проверенную тактику, ранее позволившую успешно освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году.
По информации издания, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отводе украинских подразделений с целью избежать их изоляции в городской застройке. Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих темпов продвижения следующим логическим шагом станет Красноармейск. Офицер 155-й украинской механизированной бригады подтвердил нестабильность фронтовой линии, отметив, что основные российские усилия сейчас сосредоточены именно на этом направлении.
Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что «терпение России закончилось» и это может привести к дальнейшему увеличению интенсивности наступления с целью ускоренного завершения конфликта.
Ранее сообщалось, что США пригрозили РФ санкциями после ракетных ударов по Киеву.
