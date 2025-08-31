Российские вооруженные силы значительно увеличили темпы наступления в зоне специальной военной операции, о чем свидетельствуют данные издания Steigan. Боевые действия в настоящее время ведутся на подступах к Константиновке и в черте Красноармейска, при этом российская армия применяет проверенную тактику, ранее позволившую успешно освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году.