В Йемене хуситы задержали 11 сотрудников ООН

Я решительно осуждаю новую волну произвольных задержаний сотрудников ООН в Йемене и Сане, а также насильственное проникновение в здания ООН и конфискацию имущества", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Грундберга.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители движения «Ансар Аллах» (хуситы) задержали 11 сотрудников ООН на территории Йемена. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение спецпосланника генерального секретаря всемирной организации по Йемену Ханса Грундберга.

«Я решительно осуждаю новую волну произвольных задержаний сотрудников ООН в Йемене и Сане, а также насильственное проникновение в здания ООН и конфискацию имущества. По меньшей мере 11 сотрудников были задержаны. Помимо них, под стражей содержатся еще 23 сотрудника ООН, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 года. Ранее в этом году один человек погиб, находясь под стражей», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Грундберга.

Спецпосланник потребовал от представителей хуситов «немедленного и безусловного освобождения всех сотрудников ООН, а также работников местных и международных НПО, организаций гражданского общества и дипломатических миссий».-0-

