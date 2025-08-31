В Йемене хуситы задержали 11 сотрудников ООН

«Я решительно осуждаю новую волну произвольных задержаний сотрудников ООН в Йемене и Сане, а также насильственное проникновение в здания ООН и конфискацию имущества. По меньшей мере 11 сотрудников были задержаны. Помимо них, под стражей содержатся еще 23 сотрудника ООН, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 года. Ранее в этом году один человек погиб, находясь под стражей», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Грундберга.