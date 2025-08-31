Ричмонд
FT: генсек НАТО, лидеры стран ЕС и фон дер Ляйен обсудят Украину в Париже

Лидеры крупнейших стран Евросоюза, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 сентября проведут в Париже переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех европейских дипломатов, знакомых с планами встречи. Переговоры состоятся по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, и среди участников ожидаются канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В Европе проведут консультации по поводу Украины.

«Те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Макрона. Чтобы продолжить обсуждения», — приводит слова одного из собеседников Financial Times.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОдин из лидеров ЕС не приехал на встречу с Зеленским.

В ходе предыдущих переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил, что не намерен сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с обязательствами НАТО. Также он подчеркнул, что в период его президентства американских войск на Украине не будет. Как передавало агентство Bloomberg, будущие гарантии безопасности США и Европы для Украины предполагается построить на принципах «коалиции желающих», куда могут войти многонациональные силы.

В Москве неоднократно высказывали обеспокоенность такими планами. В МИД РФ подчеркивали, что размещение военных контингентов государств — членов НАТО на территории Украины является категорически неприемлемым для России и чревато резкой эскалацией конфликта. Там также отмечали, что заявления о возможности переброски войск альянса на Украину, звучащие из Лондона и других европейских столиц, рассматриваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

