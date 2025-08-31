FT: генсек НАТО, лидеры стран ЕС и фон дер Ляйен обсудят Украину в Париже

В ходе предыдущих переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил, что не намерен сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с обязательствами НАТО. Также он подчеркнул, что в период его президентства американских войск на Украине не будет. Как передавало агентство Bloomberg, будущие гарантии безопасности США и Европы для Украины предполагается построить на принципах «коалиции желающих», куда могут войти многонациональные силы.