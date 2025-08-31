Ричмонд
Лукашенко признался, что лекарствами «вообще не пользовался в жизни»

Лукашенко признался, что лекарствами «вообще не пользовался в жизни», сказав об отношении к китайской медицине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в интервью Медиакорпорации Китая, что лекарствами «вообще не пользовался в жизни», сказав также об отношении к китайской медицине. Фрагмент беседы с журналисткой Цзо Юнь показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

На вопрос об использовании методов традиционной китайской медицины и метода рефлексотерапии Лукашенко сказал:

«Один из ваших министров, не буду называть его, предложил мне, он пользуется этим направлением здравоохранения в медицине. Если вам что-то надо, вы мне скажите, я вам организую, потому что я привержен к этому. Я записал это себе, думаю, на всякий случай, если нужно будет, я к нему обращусь. Ну, а так, что мне рассказывают китайские друзья, наши люди, которые там работают, и не только мне, я с удовольствием этим пользуюсь».

Кроме того, глава Беларуси сделал признание:

«Лекарствами я вообще не пользовался в жизни, слава богу».

Вместе с тем Лукашенко интересны китайские травы, настойки и чай, который ему передает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Я уже скоро китайцем стану в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко и поделился, что угощал американцев, приезжавших в июне 2025-го от президента США Дональда Трампа, китайским чаем от Си Цзиньпина.

Напомним, Лукашенко сказал, что недавно первый раз в жизни прошел полное медобследование: «Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли, все просветили!».

Тем временем министр образования Андрей Иванец сказал, что дети могут носить смарт-часы в школе в беззвучном режиме. А ранее министерство сказало, как учитель может использовать мобильный телефон в школе. Кроме того, там сказали, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси.

