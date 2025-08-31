Трамп заявил о стратегической важности хороших отношений с ядерными державами

Трамп отрицает необходимость каких-либо ответных жестов со стороны Китая, отмечая, что Пекин вносит миллиардные платежи в американскую экономику. Он повторил свою внешнеполитическую философию о приоритете дипломатического взаимодействия над конфронтацией, особенно с ядерными державами, и повторил тезис о том, что при его администрации конфликта на Украине удалось бы избежать.