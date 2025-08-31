Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о стратегической важности хороших отношений с ядерными державами

Президент США Дональд Трамп в интервью The Daily Caller подчеркнул стратегическую важность поддержания конструктивных отношений с ядерными державами, в частности с Китаем.

Президент США Дональд Трамп в интервью The Daily Caller подчеркнул стратегическую важность поддержания конструктивных отношений с ядерными державами, в частности с Китаем.

Отвечая на вопрос о разрешении 600 тысячам китайских студентов обучаться в американских университетах, Трамп акцентировал наличие прочных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином и назвал гипотетический запрет на обучение китайских студентов оскорбительным и вредным для образовательной системы США.

Трамп отрицает необходимость каких-либо ответных жестов со стороны Китая, отмечая, что Пекин вносит миллиардные платежи в американскую экономику. Он повторил свою внешнеполитическую философию о приоритете дипломатического взаимодействия над конфронтацией, особенно с ядерными державами, и повторил тезис о том, что при его администрации конфликта на Украине удалось бы избежать.

Ранее сообщалось, что США пригрозили РФ санкциями после ракетных ударов по Киеву.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше