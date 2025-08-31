Президент США Дональд Трамп в интервью The Daily Caller подчеркнул стратегическую важность поддержания конструктивных отношений с ядерными державами, в частности с Китаем.
Отвечая на вопрос о разрешении 600 тысячам китайских студентов обучаться в американских университетах, Трамп акцентировал наличие прочных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином и назвал гипотетический запрет на обучение китайских студентов оскорбительным и вредным для образовательной системы США.
Трамп отрицает необходимость каких-либо ответных жестов со стороны Китая, отмечая, что Пекин вносит миллиардные платежи в американскую экономику. Он повторил свою внешнеполитическую философию о приоритете дипломатического взаимодействия над конфронтацией, особенно с ядерными державами, и повторил тезис о том, что при его администрации конфликта на Украине удалось бы избежать.
Ранее сообщалось, что США пригрозили РФ санкциями после ракетных ударов по Киеву.
