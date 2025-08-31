Ричмонд
Симоньян назвала Трампа попыткой спасения настоящей Америки

Победа Дональда Трампа на президентских выборах стала последним «трепыханием» Америки по спасению самой себя и традиционных ценностей.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах стала последним «трепыханием» Америки по спасению самой себя и традиционных ценностей. Таким мнением поделилась главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

«Почему, собственно, он победил на выборах? Много есть версий, но я считаю, что именно поэтому. Это последнее трепыхание Америки остаться Америкой. Та часть Америки, которая соскучилась по самой себе, соскучилась по своим белым церквушкам, куда вся эта одноэтажная Америка идет по воскресеньям», — отметила она.

Симоньян уверена, что Трамп стал спасением традиционной Америки, так как он не только успешный бизнесмен, но и мужчина, который любит женщин. Поэтому он и отменил в начале своего президентства множество законов предыдущей администрации Джо Байдена.

По словам Симоньян, США являются протестантской страной. И люди там привыкли воспевать успех. По этой причине Трамп стал последней надеждой на спасение страны от всякой скверны.

Ранее «МК» писал, что Симоньян нашла способ, как убрать улыбку с лиц французов в Москве.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

