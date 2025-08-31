Макрон созвал саммит по Украине с участием лидеров ЕС и НАТО

В совещании примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также другие европейские лидеры, которые ранее встречались с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Основной целью парижских переговоров станет координация позиций западных стран по украинскому вопросу и выработка единого подхода к дальнейшим действиям.