Миру продемонстрировали изоляцию России одним фото с Путиным из Китая

Коллективная фотография на саммите лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Китае с участием российского президента Владимира Путина стала демонстрацией того, насколько «изолирована» Россия от окружающего мира. Снимком и ироничной подписью под ним поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", — подписал он.
На фото изображены главы государств, которые прибыли на встречу в рамках ШОС в Китай. В центре кадра Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Саммит стартовал 31 августа и продлится два дня. В Тяньцзин прибыли лидеры более чем 20 стран. Также участвуют главы 10 международных организаций.
