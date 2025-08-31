Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миру продемонстрировали изоляцию России одним фото с Путиным из Китая

Коллективная фотография на саммите лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Китае с участием российского президента Владимира Путина стала демонстрацией того, насколько «изолирована» Россия от окружающего мира.

Коллективная фотография на саммите лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Китае с участием российского президента Владимира Путина стала демонстрацией того, насколько «изолирована» Россия от окружающего мира. Снимком и ироничной подписью под ним поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", — подписал он.

На фото изображены главы государств, которые прибыли на встречу в рамках ШОС в Китай. В центре кадра Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Саммит стартовал 31 августа и продлится два дня. В Тяньцзин прибыли лидеры более чем 20 стран. Также участвуют главы 10 международных организаций.

Ранее «МК» писал, что российский политолог прокомментировал растущий международный вес ШОС.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше