Великобритания намерена признать Палестину в сентябре

«Мы оценим все факторы, относящиеся к признанию, но на текущий момент мы находимся на пути к признанию в сентябре», — сказал неназванный британский чиновник газете The Guardian.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания не отказывается от планов признать Государство Палестина в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

«Мы оценим все факторы, относящиеся к признанию, но на текущий момент мы находимся на пути к признанию в сентябре», — сказал неназванный британский чиновник газете The Guardian. Предполагается, что официально эта позиция будет подтверждена главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в ходе выступления в Палате общин (нижней палате) британского парламента 1 сентября. -0-