Захарова заявила о беспокойстве главного гинеколога ЕС на границе с РБ

Литва и еще несколько стран Евросоюза решили восстановить болотистые местности для противостояния якобы «российскому вторжению».

Литва и еще несколько стран Евросоюза решили восстановить болотистые местности для противостояния якобы «российскому вторжению». Эту ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично назвала модернизацией по-европейски.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляцкас решают, как ее модернизировать», — написал дипломат.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе польским премьер-министром Дональдом Туском посетили границу с Белоруссией. Там еврочиновники обсудили гарантии безопасности ЕС от возможного конфликта с РФ.

Глава литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас заявил о необходимости восстановления болот на границе государства. По его мнению, они послужат естественным препятствием от нападения противника.

