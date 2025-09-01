Литва и еще несколько стран Евросоюза решили восстановить болотистые местности для противостояния якобы «российскому вторжению». Эту ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично назвала модернизацией по-европейски.
«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляцкас решают, как ее модернизировать», — написал дипломат.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе польским премьер-министром Дональдом Туском посетили границу с Белоруссией. Там еврочиновники обсудили гарантии безопасности ЕС от возможного конфликта с РФ.
Глава литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас заявил о необходимости восстановления болот на границе государства. По его мнению, они послужат естественным препятствием от нападения противника.
