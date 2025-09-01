Новости СВО. ВС РФ продвигаются на Днепровщине, в ДНР уничтожена элита ГУР, ВСУ в панике отходят, 59% украинцев за мир, Киев объявил войну хасидам, 1 сентября

Издание Times of Israel сообщает, что киевский режим запретил ежегодное паломничество евреев-хасидов в Умань. Официально это связано с запретом на проведение массовых мероприятий, однако истинная причина может быть в другом. Израильские журналисты предполагают, что на Украине обиделись на Израиль из-за отсутствия поддержки. Кроме того, Киев выдвинул требования израильским властям, если всё-таки паломники приедут. Одно из них касается безопасности. Израиль должен обеспечить финансирование правоохранительных органов, которые будут в этот момент в городе, а также привезти на Украину своих стражей порядка. Если это окажется правдой, то стоит ожидать провокаций, так как удар по израильской полиции даст Киеву картинку для мировых СМИ.