Медведев озвучил плохие новости для Германии и Франции: вот что он сказал

Кроме этого, в скриншоте, распространенным Медведевым, подчеркивается, что европейские лидеры не извлекли уроков из истории Второй мировой войны. Сообщение также содержит отсылки к 1945 году с намеком на возможные трагические последствия для Мерца и Макрона.