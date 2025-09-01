Медведев озвучил плохие новости для Германии и Франции: вот что он сказал

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что успехи российской армии на Украине и сохранение президентом США Дональдом Трампом политического влияния создают серьезные проблемы для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Две плохие новости: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», — написал Медведев в аккаунте в социальной сети X.
В своем посте Медведев опубликовал скриншот с текстом, содержащим высказывания в адрес европейских лидеров. Медведев назвал Мерца и Макрона «редкими уродами» и «близнецами», а также обвинил их в «шантаже» и «страхе перед хищником».
Кроме этого, в скриншоте, распространенным Медведевым, подчеркивается, что европейские лидеры не извлекли уроков из истории Второй мировой войны. Сообщение также содержит отсылки к 1945 году с намеком на возможные трагические последствия для Мерца и Макрона.
Информация о возможной «смерти» Дональда Трампа начала распространяться в соцсетях после заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности возглавить страну в случае необходимости. Дополнительным поводом для высказывания стали недавние публичные появления Трампа с заметным синяком на руке. В результате в соцсети Х популярность набрал хэштег Trump is dead («Трамп мертв»).
Трамп впервые показался на публике 30 августа, после волны слухов о его здоровье. Ранее источник в администрации США через журналиста Axios уже заявлял, что с президентом все хорошо.
Напомним, что ранее сенатор Алексей Пушков предполагал, кто может заменить Трампа на посту американского главы. По словам Пушкова, наиболее вероятными претендентами на роль преемника Трампа являются два кандидата: вице-президент Джей Ди Вэнс, и госсекретарь Марко Рубио, который пользуется поддержкой политического истеблишмента.
Накануне Вэнс заявил о своей готовности возглавить страну в случае невозможности исполнения Трампом президентских обязанностей. При этом он подчеркнул, что действующий президент обладает прекрасным здоровьем и находится в хорошей физической форме.