Назван возможный организатор беспорядков в Индонезии

Камал отметил, что индонезийский народ продолжает поддерживать президента и надеется на улучшение ситуации через диалог с правительством. Однако он не исключил, что за беспорядками могут стоять как иностранные силы, заинтересованные в дестабилизации страны, так и местные анархистские группировки, стремящиеся к свержению текущей администрации.