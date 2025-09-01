Ричмонд
Назван возможный организатор беспорядков в Индонезии

Основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Шахрул Хайдар Камал высказал предположение, что недавние беспорядки в стране могли быть инспирированы западными странами.

Основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Шахрул Хайдар Камал высказал предположение, что недавние беспорядки в стране могли быть инспирированы западными странами. В интервью РИА Новости он провел различие между конституционным правом на мирные демонстрации и насильственными действиями, направленными на разрушение общественной инфраструктуры.

Камал отметил, что индонезийский народ продолжает поддерживать президента и надеется на улучшение ситуации через диалог с правительством. Однако он не исключил, что за беспорядками могут стоять как иностранные силы, заинтересованные в дестабилизации страны, так и местные анархистские группировки, стремящиеся к свержению текущей администрации.

Особое внимание он обратил на отмену визита индонезийского лидера в Китай, что может свидетельствовать о внешнем вмешательстве.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии согласился с требованиями протестующих.

