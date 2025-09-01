Владимир Путин поздравил школьников и педагогов с Днём знаний

Президент России Владимир Путин поздравил всех учащихся и преподавателей с началом нового учебного года. Поздравление было адресовано школьникам, студентам колледжей и вузов, а также учителям и родителям. Видеозапись с обращением главы государства размещена на официальном сайте Кремля.
«С этим праздником связана биография каждого из нас, ведь свой путь ко взрослой жизни все мы начинали именно в школе и хорошо помним чувства радости и волнения, которые испытывали 1 Сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков. Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок», — следует из текста поздравления президента.
Глава государства отметил, что первоклассников ждет яркий период развития, познания и раскрытия их потенциала.
Кроме этого, Путин пообещал создать российским детям все условия для получения знаний, развития талантов и занятий спортом, чтобы каждый ребенок мог расти здоровым и счастливым.
