Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил школьников и педагогов с Днём знаний

Президент России выступил с видеообращением по случаю Дня знаний.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил всех учащихся и преподавателей с началом нового учебного года. Поздравление было адресовано школьникам, студентам колледжей и вузов, а также учителям и родителям. Видеозапись с обращением главы государства размещена на официальном сайте Кремля.

«С этим праздником связана биография каждого из нас, ведь свой путь ко взрослой жизни все мы начинали именно в школе и хорошо помним чувства радости и волнения, которые испытывали 1 Сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков. Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок», — следует из текста поздравления президента.

Глава государства отметил, что первоклассников ждет яркий период развития, познания и раскрытия их потенциала.

Кроме этого, Путин пообещал создать российским детям все условия для получения знаний, развития талантов и занятий спортом, чтобы каждый ребенок мог расти здоровым и счастливым.

Ранее Владимир Путин выступил с поздравлением ко Дню рождения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше