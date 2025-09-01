В Раде предсказали тяжелую зиму для украинцев

Украину предстоящей зимой придется столкнуться с блэкаутом и тяжелым периодом. С таким предупреждением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.
«Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — написала она.
С чем именно связаны ее тревожные прогнозы, депутат не сообщила. Ранее «МК» писал, что в Винницкой области после удара ВС России по критической инфраструктуре без света осталось более 60 тысяч пользователей.
Перед этим в украинском регионе была объявлена воздушная тревога. После чего местные СМИ сообщали о нескольких взрывах.
