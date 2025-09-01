Румынские военные уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Черного моря

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морская мина была обнаружена на черноморском пляже близ румынского населенного пункта Ваду (уезд Констанца) и уничтожена военными. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Румынии.
О подозрительном металлическом предмете сферической формы по телефонному номеру экстренных вызовов 112 сообщил местный житель. Сотрудники полиции оцепили зону и вызвали военных, которые доставили мину на полигон Капу Мидия и уничтожили путем подрыва.
СМИ предполагают, что контактная морская мина была принесена на румынское побережье из зоны боевых действий на Украине, ее происхождение не уточняется. Это не первый случай, когда течения приносят мины к румынскому побережью. -0-