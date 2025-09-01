Мерц рассказал, как Германия спасла НАТО от распада

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение правительства ФРГ об ослаблении фискальных ограничений для увеличения оборонных расходов предотвратило распад НАТО.
В интервью телеканалу ZDF политик подчеркнул, что без изменения бюджетного правила и обязательства выделять 3,5% ВВП на оборону и 1,5% на инфраструктуру, альянс мог прекратить существование уже во время саммита в Гааге.
По словам Мерца, этот шаг демонстрирует готовность Германии выполнять свои обязательства перед партнерами по НАТО и укреплять коллективную безопасность. Канцлер оценил принятые меры как своевременные и необходимые для сохранения единства альянса в условиях современных вызовов.
Ранее сообщалось, что Макрон созвал саммит по Украине с участием лидеров ЕС и НАТО.
