В Евросоюзе после провальных планов главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «свистком отозвали к ноге» украинскую «шавку». Об этом в своем телеграм-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Понятно, что громче всех орет “Держи вора!” сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге», — написал парламентарий.
По мнению Дубинского, именно так немецкий канцлер показал «коалиции дрессировщиков», что встречи с российским лидером не будет. Так украинский депутат отреагировал на заявление Мерца про невозможность такого события.
Ранее «МК» писал, что на экстренном заседании Совбеза ООН представители США потребовали от РФ согласиться на переговоры с Украиной. Вашингтон пригрозил введением санкций в случае продолжения боевых действий.
