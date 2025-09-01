Ричмонд
Угрожавшего поджогами украинца депортировали из Польши

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти депортировали из страны украинца, который грозился в соцсетях поджигать дома поляков в ответ на блокировку президентом Польши Каролем Навроцким продления социальной помощи для украинских граждан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение главы МВД республики Марчина Кервиньского.

«У этой истории есть свой финал: гражданин Украины, угрожавший поджогами в размещенных в интернете видеороликах, был насильно сопровожден и депортирован в Украину сотрудниками погранслужбы», — написал Кервиньский в X. Как уточняет погранслужба республики, мужчине запрещен въезд в Польшу и в зону Шенгена на 10 лет. -0-