Угрожавшего поджогами украинца депортировали из Польши

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти депортировали из страны украинца, который грозился в соцсетях поджигать дома поляков в ответ на блокировку президентом Польши Каролем Навроцким продления социальной помощи для украинских граждан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение главы МВД республики Марчина Кервиньского.
В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами из-за вето Навроцкого на помощь беженцам.
«У этой истории есть свой финал: гражданин Украины, угрожавший поджогами в размещенных в интернете видеороликах, был насильно сопровожден и депортирован в Украину сотрудниками погранслужбы», — написал Кервиньский в X. Как уточняет погранслужба республики, мужчине запрещен въезд в Польшу и в зону Шенгена на 10 лет. -0-