Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова иронично оценила решение Литвы о восстановлении болот

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Литвы о воссоздании осушенных болот для «защиты» на границе с Белоруссией. Теперь там неспокойно из-за планов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, польского премьер-министра Дональда Туска и директора литовского фонда, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис) решают, как ее модернизировать», — отметила она.

Ранее директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что в Литве захотели восстановить осушенные в прошлом болота на границе с Белоруссией. Он объяснил, что страна задумалась об этом на фоне общих мер по усилению безопасности.

В свою очередь, сенатор Григорий Карасин с иронией отреагировал на идею Литвы. По его словам, пока в мире предпринимаются усилия по урегулированию конфликта, кто-то рассуждает о заболачивании приграничных с соседями районов страны.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше