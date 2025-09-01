Захарова иронично оценила решение Литвы о восстановлении болот

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис) решают, как ее модернизировать», — отметила она.
Ранее директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что в Литве захотели восстановить осушенные в прошлом болота на границе с Белоруссией. Он объяснил, что страна задумалась об этом на фоне общих мер по усилению безопасности.
В свою очередь, сенатор Григорий Карасин с иронией отреагировал на идею Литвы. По его словам, пока в мире предпринимаются усилия по урегулированию конфликта, кто-то рассуждает о заболачивании приграничных с соседями районов страны.