Захарова иронично отреагировала на планы Литвы устроить болота на границе

Дипломат назвала модернизацией по-европейски планы Литвы.

Источник: Аргументы и факты

Решение Литвы и ряда европейских стран о восстановлении болот на границах Мария Захарова охарактеризовала как «модернизацию по-европейски».

В Литве считают, что возрождение болот на восточных территориях позволит создать естественный барьер для военной техники в условиях возможного конфликта.

Представитель российского МИД отметила, что на фоне напряженности на польско-белорусской границе власти обсуждают подобные меры, называя в числе участников процесса премьера Польши Дональда Туска и директора литовского фонда охраны болот Нериюса Забляцкаса.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин раскритиковал инициативу Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией для усиления безопасности.

