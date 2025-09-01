Захарова иронично отреагировала на планы Литвы устроить болота на границе

Решение Литвы и ряда европейских стран о восстановлении болот на границах Мария Захарова охарактеризовала как «модернизацию по-европейски».
В Литве считают, что возрождение болот на восточных территориях позволит создать естественный барьер для военной техники в условиях возможного конфликта.
Представитель российского МИД отметила, что на фоне напряженности на польско-белорусской границе власти обсуждают подобные меры, называя в числе участников процесса премьера Польши Дональда Туска и директора литовского фонда охраны болот Нериюса Забляцкаса.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин раскритиковал инициативу Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией для усиления безопасности.