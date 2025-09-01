Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян выступила с неожиданным сравнением Путина и Трампа

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп имеют сходства, так как оба любят свои страны, гордятся их мощью и выступают за традиционные ценности.

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп имеют сходства, так как оба любят свои страны, гордятся их мощью и выступают за традиционные ценности. Таким мнением в эфире «Россия 1» поделилась главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«А на кого очень похож такой человек? Мне кажется, он очень похож на нашего президента. По типу своему, по типу нормальных человеческих ценностей. По любви к своей стране, любви к своей родине», — отметила она.

Симоньян увидела это сходство и во время встречи Путина Трампом на Аляске. По ее мнению, похожесть чувствовалась в их приветствии и обоюдных жестах. «Видно, что встретились два нормальных человека», добавила она.

Также главред подчеркнула, что оба лидера любят военные парады. Она уверена, что оба лидера не признают риторики о том, что парады — это уже пережитки прошлого. «Но в глазах нормальных людей, патриотов своих стран — это клево и круто», резюмировала Симоньян.

Ранее «МК» писал, что, по мнению Симоньян, победа Дональда Трампа на президентских выборах стала последним «трепыханием» Америки по спасению самой себя и традиционных ценностей.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше