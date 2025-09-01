Глава РФПИ пошутил над «изоляцией» РФ, выложив фото Путина с ШОС

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев разместил в своём Telegram-канале фотографию с саммита ШОС, на которой лидеры стран собрались для совместного снимка.
На фото президент РФ Владимир Путин занимает центральное место, рядом с ним — председатель КНР Си Цзиньпин.
Дмитриев отметил, что Россия выглядит «изолированной» на мероприятии Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее сообщалось, как российский лидер Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.