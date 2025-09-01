Ричмонд
Украинца, грозившего поджогами из-за отмены выплат, депортировали из Польши

Польские власти депортировали гражданина Украины, угрожавшего в социальных сетях поджогами домов поляков в ответ на возможное прекращение социальных выплат.

Польские власти депортировали гражданина Украины, угрожавшего в социальных сетях поджогами домов поляков в ответ на возможное прекращение социальных выплат.

Как сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский в своем аккаунте X, задержанный был принудительно доставлен к границе и выдворен на Украину.

Инцидент произошел после публикации 29 августа видео в TikTok, где пользователь под ником stepan3336 на украинском языке угрожал поджогами в случае отмены пособия на детей («800+») для украинцев. В тот же день правоохранительные органы задержали мужчину. Пограничная служба Польши уточнила, что ему запрещен въезд в страну и шенгенскую зону на срок 10 лет.

Ранее сообщалось, что на Украине задержан подозреваемый в ликвидации Парубия.

