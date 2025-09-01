Израиль утвердил своего посла в России

В министерстве также напомнили, что должность главы израильской дипмиссии в Москве освободилась после того, как предыдущий посол Симона Гальперин была назначена руководителем департамента Европы МИД Израиля. Гальперин занимала пост с января 2024 года и досрочно сложила полномочия в июле этого года. Новый руководитель дипмиссии приступит к исполнению обязанностей после завершения всех необходимых процедур согласования с российской стороной.