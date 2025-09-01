Ричмонд
Израиль утвердил своего посла в России

Правительство Израиля назначило нового посла в России — им стал Одед Йосеф, ранее занимавший пост заместителя главы департамента Ближнего Востока израильского МИДа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Послом Израиля в России станет Одед Йосеф.

«По представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара правительство единогласно утвердило назначение Одеда Йосефа послом Государства Израиль в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дипломат уже работал в представительстве Израиля в Москве, а также представлял интересы своей страны в США и Сингапуре. В разное время Йосеф был послом Израиля в Кении.

В министерстве также напомнили, что должность главы израильской дипмиссии в Москве освободилась после того, как предыдущий посол Симона Гальперин была назначена руководителем департамента Европы МИД Израиля. Гальперин занимала пост с января 2024 года и досрочно сложила полномочия в июле этого года. Новый руководитель дипмиссии приступит к исполнению обязанностей после завершения всех необходимых процедур согласования с российской стороной.

Ранее сообщалось о «мрачных днях», которые ждут Израиль. Их пообещали устроить хуситы из-за убийства своего премьера Ахмеда Галеба ар-Рахави.