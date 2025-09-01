Сенатор Пушков: прием Украины в ЕС невыгоден народам и странам союза

По его словам, Венгрия сохраняет прежнюю позицию против присоединения Украины к ЕС. При этом Пушков отмечает, что подобная точка зрения разделяется и другими странами, однако ряд лидеров ЕС из-за опасений открыто не выражают несогласие, рассчитывая на венгерское вето. Вступление Украины, по мнению сенатора, будет обременительно не только для Венгрии, но и для других государств и народов Союза.