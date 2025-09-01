Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков считает, что вступление Украины в Евросоюз будет финансово и экономически невыгодным для стран и народов объединения.
По его словам, Венгрия сохраняет прежнюю позицию против присоединения Украины к ЕС. При этом Пушков отмечает, что подобная точка зрения разделяется и другими странами, однако ряд лидеров ЕС из-за опасений открыто не выражают несогласие, рассчитывая на венгерское вето. Вступление Украины, по мнению сенатора, будет обременительно не только для Венгрии, но и для других государств и народов Союза.
Он также подчеркнул, что интерес к приёму Украины проявляют преимущественно «наднациональные антироссийские евроэлиты», готовые продолжать финансировать военный потенциал страны за счёт собственных граждан. По мнению Пушкова, интеграция Украины в ЕС стала бы геополитическим шагом, рассматриваемым как альтернатива её приёму в НАТО, что в настоящее время фактически исключено.
Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на восстановление Украины понадобится более 520 миллиардов долларов, это составляет почти три ВВП страны.