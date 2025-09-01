Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США нужно дружить с ядерными державами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону важно не ссориться с сильными игроками, особенно с ядерными державами.

Источник: Life.ru

«Хорошо, когда ладишь со странами. Особенно, знаете, с ядерными державами», — сказал он в интервью Daily Caller.

По словам хозяина Белого дома, умение находить общий язык с лидерами других государств — одно из его главных преимуществ на посту президента США.

Ранее Life.ru писал, почему вклад Дональда Трампа не привёл к миру на Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков счёл большой ошибкой препятствование Европы урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше