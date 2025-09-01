«Хорошо, когда ладишь со странами. Особенно, знаете, с ядерными державами», — сказал он в интервью Daily Caller.
По словам хозяина Белого дома, умение находить общий язык с лидерами других государств — одно из его главных преимуществ на посту президента США.
Ранее Life.ru писал, почему вклад Дональда Трампа не привёл к миру на Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков счёл большой ошибкой препятствование Европы урегулированию конфликта.
