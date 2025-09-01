Приравняют к террористам: Израиль придумал более суровое наказание для Греты Тунберг

Сообщается, что заключённых будут держать без телевизоров и радио, с ограниченным питанием и длительным пребыванием под стражей. Кроме того, израильские власти планируют конфисковывать суда, на которых «Флотилия свободы» намерена идти к берегам Газы, и передавать их в пользование правоохранительным органам.