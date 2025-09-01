Ричмонд
Приравняют к террористам: Израиль придумал более суровое наказание для Греты Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая планирует прорвать израильскую блокаду сектора Газа с «Флотилией свободы», может оказаться за решёткой в тюрьме для террористов. С таким предложением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, сообщает Israel Hayom.

Источник: Life.ru

По данным издания, чиновник собирается предложить премьер-министру Биньямину Нетаньяху не ограничиваться традиционными мерами вроде кратковременного задержания и последующей депортации, а действовать жёстко для устрашения других активистов.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — пишет газета.

Сообщается, что заключённых будут держать без телевизоров и радио, с ограниченным питанием и длительным пребыванием под стражей. Кроме того, израильские власти планируют конфисковывать суда, на которых «Флотилия свободы» намерена идти к берегам Газы, и передавать их в пользование правоохранительным органам.

«Флотилия свободы» — международная акция активистов, которые пытаются прорвать морскую блокаду Газы. Рейды проводятся регулярно, но почти всегда заканчиваются одинаково: суда перехватывают, участников задерживают и депортируют. Как писал Life.ru, недавно Грета Тунберг анонсировала новую попытку прорыва блокады Газы с помощью десятков судов.

