Пашинян от страха перед Путиным заговорил о братстве народов

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Китае, состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Китае, состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Последний заявил о братстве двух стран, передает ТАСС.

«Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились. Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — отметил Пашинян.

Встреча проходила в формате тет-а-тет. Во время нее армянский политик подчеркнул, что двусторонняя повестка всегда насыщенная. И предположил, что в Китае она будет такой же.

Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках своего визита в Китай. Первым собеседником российского лидера на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества стал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

