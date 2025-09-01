Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла решение Литвы о воссоздании болот на границе с Белоруссией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией отреагировала на решение Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией в целях усиления охраны.

Источник: Life.ru

Дипломат подчеркнула, что обстановка на границе стала «неспокойной» в результате инициатив председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и руководителя литовского фонда восстановления болот Нериюса Забляцкиса.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как её модернизировать», — написала Захарова в Telegram-канале.

Недавно Забляцкис озвучил намерения по восстановлению примерно 60 тысяч гектаров болот в приграничной зоне. Он призвал Латвию и Эстонию последовать литовскому примеру, чтобы воспользоваться природными ресурсами для обеспечения безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил готовность усилить охрану границы с Белоруссией.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше