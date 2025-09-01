Дипломат подчеркнула, что обстановка на границе стала «неспокойной» в результате инициатив председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и руководителя литовского фонда восстановления болот Нериюса Забляцкиса.
«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как её модернизировать», — написала Захарова в Telegram-канале.
Недавно Забляцкис озвучил намерения по восстановлению примерно 60 тысяч гектаров болот в приграничной зоне. Он призвал Латвию и Эстонию последовать литовскому примеру, чтобы воспользоваться природными ресурсами для обеспечения безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил готовность усилить охрану границы с Белоруссией.