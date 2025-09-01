Беспилотник атаковал Краснодарский край

Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Северском районе Краснодарского края.
В поселке Ильский в двух домах выбило окна, а в одном из них также поврежден забор. По третьему адресу от падения частей дрона загорелась трава. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Ранее БПЛА массово атаковали Белгородскую область.
