Беспилотник атаковал Краснодарский край

Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Северском районе Краснодарского края.

В поселке Ильский в двух домах выбило окна, а в одном из них также поврежден забор. По третьему адресу от падения частей дрона загорелась трава. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Ранее БПЛА массово атаковали Белгородскую область.

