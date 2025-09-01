На Украине забили тревогу из-за нового наступления ВС России

Российская армия готовит масштабное наступление в зоне специальной военной операции. Об этом заявила руководитель центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в своем телеграм-канале.
«Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление», — говорится в ее сообщении.
Каких-либо подробностей Берлинская не привела. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что российская армия продолжит активные наступательные действия на СВО.
Сейчас, по словам Герасимова, уточняются цели ВС России на осень. Весной и летом, отметил генерал армии, войска безостановочно шли вперед почти на всем протяжении фронта.
Ранее «МК» писал, что на Западе признали существенное увеличение темпа наступления в зоне специальной военной операции российские вооруженными силами.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.