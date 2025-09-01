Ричмонд
«Не падал, не истерил»: Симоньян прокомментировала покушение на Трампа в 2024 году

Симоньян считает, что Трамп отреагировал по-мужски на покушение в Батлере.

Источник: Комсомольская правда

Во время покушения на президента США Дональда Трампа в городе Батлер летом 2024 года американский глава проявил настоящие мужские качества. Подобное мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«По-мужски отреагировал… когда… ты же осознаешь, что только что тебе едва не разнесли голову… То есть, один сантиметр — и все, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь…», — пояснила Симоньян во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По мнению Симоньян, к публичным выступлениям и даже к прохождению полиграфа можно заранее подготовиться.

Напомним, что покушение на Дональда Трампа случилось 13 июля 2024 года в ходе его предвыборного митинга в городе Батлер. В результате инцидента Трамп был ранен в ухо, один из участников мероприятия погиб, а двое других получили ранения.

При этом ранее сын президента США Эрик не исключил, что в будущем будет баллотироваться на должность главы государства.

