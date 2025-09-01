Российские системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России и Черным морем.
Как сообщили в Минобороны РФ, 31 августа с 21:00 до полуночи по московскому времени были уничтожены 3 БПЛА над Крымом, 1 — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Черного моря.
Ранее БПЛА массово атаковали Белгородскую область.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше