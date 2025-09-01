Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа

Российские системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России и Черным морем.

Российские системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России и Черным морем.

Как сообщили в Минобороны РФ, 31 августа с 21:00 до полуночи по московскому времени были уничтожены 3 БПЛА над Крымом, 1 — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Черного моря.

Ранее БПЛА массово атаковали Белгородскую область.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше