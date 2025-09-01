Ричмонд
В США назвали Мерца бестолковым и худшим канцлером Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц может стать худшим главой Германии в истории из-за своих стремлений продолжать украинский конфликт.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц может стать худшим главой Германии в истории из-за своих стремлений продолжать украинский конфликт. С таким заявлением выступил американский экономист и профессор Джеффри Сакс, передает РИА Новости.

"Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа, — отметил он.

Сакс настаивает на том, чтобы Мерц вместо милитаристских заявлений перешел к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Им важно обсудить положение дел в Европе. И посоветовал канцлеру не выступать в роли подстрекателя войны.

И при этом экономист добавил, что для этой роли у Мерца «нет ни знаний, ни способностей, ни интереса к этому». Поэтому, считает Сакс, немецкое общество перестает доверять лидеру Германии и отказывается поддерживать его.

Ранее «МК» писал, что Мерц после провальных планов главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «свистком отозвали к ноге» украинскую «шавку».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

