Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы по восстановлению осушенных болот на границе с Беларусью. По ее словам, эти планы, связанные с «защитой» границы, вызывают вопросы и создают напряженность.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Польши Дональда Туска и директора литовского фонда, занимающегося восстановлением болот, Нериюса Забляцкиса, «решают, как модернизировать» границу. Дипломат иронично назвала эти действия проявлением активности на польско-белорусской границе.
— На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать, — написала Захарова.
Нескольким днями ранее стало известно, что на границе между Белоруссией и Литвой появились «зубы дракона» — специальные противотанковые заграждения.
20 августа Литва также сообщила о планах по возведению новой линии обороны на границе с РФ и Белоруссией. Данные планы являются частью усилий балтийских государств по укреплению обороны.