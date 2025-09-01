По мнению Симоньян, Трамп проявляет мужество в непредвиденных ситуациях, сохраняет верность традиционным ценностям и пользуется уважением среди сторонников классической Америки. Эти качества, по её мнению, делают его схожим с российским президентом по взглядам на жизнь и патриотическим убеждениям. Журналистка подчеркнула, что их взаимодействие — рукопожатие, приветствия, аплодисменты — демонстрировало встречу двух лидеров, для которых важны уважение к родине и военная мощь.