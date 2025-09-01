Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, объединяет любовь к родине, приверженность традиционным ценностям и гордость за мощь своих стран.
Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По мнению Симоньян, Трамп проявляет мужество в непредвиденных ситуациях, сохраняет верность традиционным ценностям и пользуется уважением среди сторонников классической Америки. Эти качества, по её мнению, делают его схожим с российским президентом по взглядам на жизнь и патриотическим убеждениям. Журналистка подчеркнула, что их взаимодействие — рукопожатие, приветствия, аплодисменты — демонстрировало встречу двух лидеров, для которых важны уважение к родине и военная мощь.
Симоньян также отметила, что оба президента положительно относятся к военным парадам и не считают их пережитком прошлого. По её словам, военные демонстрации, наличие техники и сила армии вызывают у патриотов чувство гордости и волнения, и наблюдать за этим приятно, независимо от мнения критиков.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что усилия лидера США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине трудно переоценить.