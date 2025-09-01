Польша депортировала украинца, грозившего устроить поджоги за отмену выплат

Ранее Life.ru сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих граждан Украины. Он указал, что пособия должны получать только те украинцы, которые работают в стране.