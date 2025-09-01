Ричмонд
Польша депортировала украинца, грозившего устроить поджоги за отмену выплат

Польша депортировала на родину украинца, который угрожал утроить поджоги из-за отмены социальных выплат. Об этом сообщил соцсети X министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

Источник: Life.ru

«Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещённом в Интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи», — указал он.

Депортация украинца из Польши. Видео © X / Marcin Kierwiński.

Кроме этого нарушителю в течение 10 лет запретили въезжать в Польшу и страны Шенгенской зоны.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих граждан Украины. Он указал, что пособия должны получать только те украинцы, которые работают в стране.