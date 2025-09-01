США приостановили выдачу виз палестинцам

«Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины», — пишет издание.
Отмечается, что о соответствующих мерах госдеп проинформировал все посольства и консульства США. Решение охватывает визы для прохождения лечения, учебы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях.
Издание отмечает, что неясно, что именно стало причиной этого решения.
Меры не касаются тех палестинцев, которые уже получили американские визы.