США приостановили выдачу виз палестинцам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Источник: Reuters

«Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины», — пишет издание.

Отмечается, что о соответствующих мерах госдеп проинформировал все посольства и консульства США. Решение охватывает визы для прохождения лечения, учебы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях.

Издание отмечает, что неясно, что именно стало причиной этого решения.

Меры не касаются тех палестинцев, которые уже получили американские визы.